Balingen Luther und die Juden: Schau in der Stadtkirche

Balingen. Anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 zeigt die evangelische Gesamtkirchengemeinde Balingen in Kooperation mit der Stiftung Stuttgarter Lehrhaus Interreligiöser Dialog unter dem Titel "Ertragen können wir sie nicht" – einem Zitat Luthers – eine Ausstellung zum Verhältnis des Reformators Martin Luther zu den Juden. Eröffnet wird sie im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, 7. Januar (10 Uhr), in der Balinger Stadtkirche.