Balingen Lustspiel: Der Sommerabend wird turbulent

Balingen. Ein "Sommerabend" kann ganz schön turbulent werden: Die Komödie im Bayerischen Hof zeigt das Lustspiel von Gabriel Barylli am Mittwoch, 31. Oktober, 19.30 Uhr, im Großen Saal der Balinger Stadthalle. Jutta Speidel, Daniel Friedrich, Ralf Komorr, Carin C. Tietze sind nur einige der Akteure in dem Stück. Es erzählt von Maria und Martin, die auf dem Gartenfest eintreffen, als es eigentlich schon zu spät ist: Ihre Eltern hatten sich früher am Abend getroffen, um sich vor der Hochzeit ihrer Kinder endlich kennenzulernen, doch jetzt sind drei Champagnerflaschen leer, die Karre steckt tief im Dreck, und in der Ferne zieht unüberhörbar ein Gewitter auf.