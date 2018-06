Balingen Löschfahrzeug steht im Mittelpunkt

Momentan verfügt die Abteilung Endingen über 32 Mitglieder in der Altersabteilung und 17 Jugendliche in der Jugendgruppe. "Sieben Jugendliche haben gerade die Grundausbildung abgeschlossen und sind in die Altersabteilung übergetreten", freut sich Merz über die gestiegene Zahl an Kameraden. "Im Vorjahr waren es 45 Einsätze. Mit den 25 Einsätzen in diesem Jahr sind wir leicht über dem Schnitt. Größere Einsätze hat es aber noch nicht gegeben". Mit der Brandschutzwache bei dem Mitte Juli stattfindenden "Bang Your Head" komme aber eine große Herausforderung auf die Abteilung zu.