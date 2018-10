Sänger vom Liederkranz Zillhausen haben sich mit Angehörigen und Freunden zum Jahresausflug getroffen. Die Reise führte zuerst nach Ludwigsburg ins Blühende Barock. Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es zur Kürbisausstellung und in den Märchengarten. Ein weiteres Ziel war Cleebronn. Dort bildeten sich zwei Gruppen zu einer Weinerlebnisführung mit Weinprobe. Bei einer Wanderung und einer Planwagenfahrt erfuhren die Teilnehmer unter anderem, wie die Traube in die Flasche kommt. Auch probierten sie verschiedene Weine, die am Michaelsberg angebaut werden. Der Abschluss fand im Besen "Leiterwägele" statt. Foto: Bäzner