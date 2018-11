Balingen Lesenacht mit Pinguin Paul in Rottweil

Rottweil. Eine Lesenacht mit Pinguin Paul, dem Maskottchen des Schwarzwälder Kinderboten, findet am Freitag, 30. November, ab 19 Uhr in der Buchhandlung Klein, Hauptstraße 14, in Rottweil statt. Bei der Lesenacht mit Paul gibt es bis 21 Uhr Lesespaß für Leseratten ab fünf Jahren.