Balingen "Leni" verlässt Gericht als freie Hündin

Sie führte die "Bell-Attacken" darauf zurück, dass "Leni" üblicherweise den ganzen Tag mit ihrer Herrin im, vor allem aber vor dem Laden auf einem eigenen Platz zubringen müsse. "Der Hund tut mir leid, er will dort wohl nicht sein", sagte die Frau, deswegen habe "Leni" wohl "fortlaufend", wie es in der Anzeige heißt, gekläfft. Die andere Anzeigenerstatterin gab an, dass "Leni" bestimmt bis zu 20 Mal am Tag gebellt habe, sie habe die Hündin "am Organ erkannt". Allerdngs habe immer nur dann gekläfft, wenn es einen Anlass gegeben habe. Mittlerweile habe sich die Situation verbessert. Richter Müller wertet das als eine "Phase" – wie bei einem Säugling, der eben mitunter schreit, habe "Leni" in jungen Monaten eben wohl desöfteren gebellt.

Die Bell-Protokollantin hatte wegen der aus ihrer Sicht falschen Haltung von "Leni" vor dem Ladengeschäft zudem das Veterinäramt eingeschaltet. Dieses hatte laut Nicole Weißmann aber keine Beanstandungen. Versuche, eine einvernehmliche Lösung zu finden, so die Anzeigenerstatterin weiter, seien gescheitert, einmal sei sie von der Ladeninhaberin übel beschimpft worden. Diese schilderte es allerdings – ebenso wie die 31-jährige Kundin – genau andersherum: Eines Tages sei die Hausbewohnerin in den Laden gestürmt und habe wutentbrannt gesagt, sie habe die Nase voll, der Hund sei zu laut. Zu diesem Zeitpunkt aber lag "Leni" friedlich und ohne zu bellen auf ihrem Platz.

Richter Müller appellierte am Ende an Nicole Weißmann, das ihrige für eine gute Nachbarschaft zu tun, also etwa zu überdenken, ob "Leni" immer mit im oder vor dem Geschäft sein müsse oder vielleicht mitunter anderswo unterkommen könne. Weißmann nickt mit dem Kopf, verlässt den Saal. Auf dem Gang steht "Leni", ihr war während der Verhandlung zu warm geworden und sie wartete deshalb draußen. Ohne Murren oder Bellen. Weißmann nimmt sie auf den Arm und lächelt.