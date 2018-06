Balingen Lektüre kann auch Preise einbringen

Balingen. Das Konzept für "Heiß auf Lesen" stammt von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Stuttgart. Im Regierungsbezirk Tübingen setzt die dortige Fachstelle das Modell um. 25 Stadt- und Gemeindebüchereien bieten dieses Jahr laut Regierungspräsidium Tübingen "Heiß auf Lesen" an. Mitmachen können Kinder der Klassenstufen eins bis sieben. Ziel ist eine Förderung des Lesens in den Sommerferien verbunden mit Spaß. Das Lese- und Textverständnis sowie die sprachliche Kompetenz sollen verbessert und ein Anreiz zum Besuch von Bibliotheken gesetzt werden.

Der "Leseclub" ist von 9. Juli bis 22. September geöffnet. Die Schulen haben Infomaterial und Anmeldekarten erhalten, Die Kinder melden sich ab 3. Juli bei der Mediothek Balingen und den Schulmediotheken an und erhalten als Clubausweis einen kostenlosen Lesefächer, mit dem sie aus einem speziellen Regal mit 400 Titeln Bücher für 14 Tage ausleihen können. Damit überprüft werden kann, ob sie die Bücher auch wirklich gelesen haben, müssen sie Fragen beantworten. Es müssen mindestens drei Bücher gelesen werden. Der Abschnitt mit den Antworten wandert in eine Lostrommel. Daraus werden bei der Abschlussparty die Gewinner gezogen, die Preise erhalten.

Die Eröffnungsveranstaltung in der Balinger Mediothek mit Oberbürgermeister Helmut Reitemann ist am 10. Juli ab 14 Uhr, die Abschlussparty am 21. September ab 16 Uhr.