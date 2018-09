Balingen Leichte Wanderwege für jedermann

Mit viel Elan und Freude wurden Wegvorschläge gesammelt und getestet. In dem Wanderführer, den das Landratsamt jetzt herausgebracht hat, sind elf abwechslungsreiche, rollstuhlgerechte Wege mit unterschiedlichen Anforderungen quer über die Zollernalb zusammengefasst. Die Broschüre mit dem Titel "Wandern wie die anderen" wird am Samstag, 29. September, offiziell vorgestellt.

Dazu ist neben denen, die an dem Projekt mitgewirkt haben, auch die Öffentlichkeit eingeladen. Wer Lust hat, einen rollstuhl- und kinderwagengerechten Weg zu erkunden, kann den Panoramaweg Brittheim kennenlernen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Sternwarte Zollern-Alb in Brittheim, wo auch Parkmöglichkeiten vorhanden sind.

Landrat Günther-Martin Pauli und die Mitglieder der Arbeitsgruppe stellen das Projekt vor, die Lebenshilfe Zollernalb mit ihrem Kaffeewerk bereitet eine kleine Stärkung vor. Anschließend startet die Wanderung mit wenigen Steigungen und schönen Ausblicken auf das Albpanorama und in Richtung Schwarzwald. Etwa vier Kilometer weit führt der Weg auf meist ebenem, gut versiegeltem Asphalt rund um Brittheim. Gerade mal 18 Höhenmeter gilt es auf einem Streckenabschnitt von etwa 450 Metern bei einer maximalen Steigung von sechs Prozent zu überwinden. Der Weg eignet sich gut für Personen mit Gehhilfen, im Rollstuhl mit Begleitung sowie für Familien mit Kinderwagen.

Im Anschluss besteht noch die Möglichkeit, die Sternwarte zu besichtigen oder den Nachmittag auf dem nahegelegenen Spielplatz ausklingen zu lassen.

Wer diesen oder einen der anderen zehn Wege auf eigene Faust erkunden möchte, bekommt den neuen Wanderführer bei der Zollernalb-Touristinfo unter www.zol lernalb.com, Telefon 07433/ 92 11 39.