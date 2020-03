Balingen Lehrerin mit Coronavirus infiziert: Waldorfschulbetrieb läuft weiter

Sie wurde auf Corona getestet, am Donnerstag kam das Ergebnis: positiv. Da sie nach der Südtirolreise nicht an der Schule gewesen sei, habe das Gesundheitsamt bereits am Dienstag bestätigt, dass die Gefahr einer Verbreitung des Virus an der Schule oder im schulischen Umfeld zu keinem Zeitpunkt bestanden habe. Über die Infektion der Lehrerin informierte der Waldorfschulverein als Träger von Schule, Krippe und Kindergarten am Donnerstag alle Mitarbeiter, Schüler und deren Eltern. Die Frau bleibe weiterhin zuhause in Quarantäne, sie fühlt sich nach Angaben von Diana Späth "den Umständen entsprechend besser".

Bereits im Vorfeld des ersten Schultags hatten Vertreter der Waldorf-Schulleitung, der Vorstandschaft und der Geschäftsführung ein Rundschreiben an alle Mitarbeiter und Eltern verschickt und darin auf Hygienevorsichtsmaßnahmen hingewiesen sowie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu Risikogebieten und Reiserückkehrern weitergegeben.