Balingen Lehrer wegen vermeintlicher Beleidigungen vor Gericht

Was ist passiert? Ein Junge machte im Sportunterricht eine abfällige Bemerkung über seine türkischen Mitschüler, der Lehrer reagierte sofort. "Das geht gar nicht. Du kannst sie nicht beleidigen. Lass die Türken in Ruhe, sie haben genug Probleme. Sonst gibt’s noch einen Krieg wie bei Hitler", soll der Lehrer gesagt haben. Das war eine unglückliche Formulierung, gibt auch der Angeklagte zu. Zumal seine Schüler gewaltige Probleme beim Sprachverstehen haben. Doch der Lehrer ahnte nicht, welch eine Lawine von Beschuldigungen dieser Satz auslösen würde.

"Die Schüler waren an diesem Tag alle durcheinander. Sie sagten, der Sportlehrer habe die Türken beleidigt", erinnert sich die Klassenlehrerin. Nach Gesprächen mit der Klasse stand für sie fest: Jeder Schüler hat es anders verstanden und interpretiert. "Das Sprachniveau dieser Kinder ist extrem niedrig, der Wortschatz ist begrenzt", erklärt die Klassenlehrerin.

Schnell schlossen sich dann aber die Eltern von türkischstämmigen Schülern zusammen. Nach gemeinsamen nächtlichen Telefonaten wurden viele Vorwürfe laut – für den Sportlehrer kamen sie wie aus heiterem Himmel. In die Umkleidekabinen der Schülerinnen soll der Angeklagte gekommen sein. "Alle Türken sind Nazis", soll er gesagt und die Elfjährige als hässliche Türkin mit dunkler Haut beschimpft haben.

Obwohl das Mädchen zugab, das Ganze erfunden zu haben, machten die Eltern weiter Druck. Die Wogen schlugen hoch, es kamen immer mehr Vorwürfe dazu. Die Klassenlehrerin spricht von "fürchterlichen Beschuldigungen". Allerdings: Um den Vorwurf, der dann zur Anklage führte, sei es in der Diskussion nie gegangen. Auch die Schülerinnen selbst können sich im Gerichtssaal nicht mal ansatzweise an solche Bemerkungen erinnern.

Für die Staatsanwältin und den Verteidiger ist die Sache klar: Am Ende plädieren beide auf Freispruch. "Diese Bemerkung, um die es heute geht, diese angebliche Beleidigung, die gab es nicht", argumentiert die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. "Es wurde etwas zusammengereimt, was einen heute fassungslos macht."

Der Angeklagte wird freigesprochen, gibt aber am Ende der Verhandlung zu: "Das belastet mich sehr." Und: "Ich bin erschüttert darüber, was den Mädchen von ihren Eltern und von ihrem Umfeld angetan wurde."