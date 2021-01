Balingen Lebensmittel vor der Tonne gerettet

Der Hintergrund: Mehr als 30 Prozent aller produzierten Lebensmittel werden nach Angaben der Initiatoren weggeworfen, davon wäre ein Großteil noch genießbar. Oft ist das Ablaufdatum erreicht oder nur knapp überschritten, die Bananen sind schon etwas braun, die Radieschen haben welke Blätter, oder in der Tüte mit Äpfeln befindet sich ein angefaultes Exemplar. All das und noch viel mehr landet in der Tonne.

In Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist wurde nun der erste "Fairteiler" in Balingen ermöglicht. Eine kleine Holzhütte mit Regalen steht auf dem Parkplatz unterhalb des Kindergartens St. Franziskus beim Gemeindezentrum Heilig Geist. Dorthin werden die geretteten Lebensmittel gebracht. In unregelmäßigen Abständen soll er mit neuen Lebensmitteln befüllt werden.