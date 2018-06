Balingen Laufen kontert Geislingen aus

Geislingen startete furios und hätte schon nach einer Minute in Führung gehen können, als Manuel Fußnegger den Ball in den Lauf gespielt bekam, mit seinem Schuss aber an Laufens Goalie Daniel Dannecker scheiterte. Der B2-Vizemeister legte nach: Eine schöne Kombi über mehrere Stationen schloss Jens Kinnemann mit der Hacke zu Sven Siedler ab, doch der traf nur das Außennetz (8.).

Effektiver zeigte sich Laufen, das gleich die erste Gelegenheit zur Führung nutzte: Eine Flanke von Ernst-Dieter Kübler köpfte Moritz Favier zum 1:0 ein.

Geislingen antwortete mit weiteren gefährlichen Angriffen: Nach einem Freistoß von Siedler aus dem Halbfeld konnte Laufen den Ball nicht klären; das Leder landete bei Niklas Stemmer, der aber ebenso an Goalie Dannecker scheiterte, wie auch Siedler (15.). Und weiter ging es mit Chancen des Teams von Geislingens Trainer Patrick Stiller: Stemmer spielte klasse Fußnegger frei, der den Ball an Torhüter Dannecker vorbei spitzelte – aber auch am Tor (20.). Laufen lauerte indes immer wieder auf Konter; zweimal tappte der Dritte der B1 in die Abseitsfalle, im dritten Anlauf klappte es dann aber: Tobias Schurer spielte nach rechts zu Tom Beuter, der Richtung Tor marschierte und mit einem satten Schuss in die lange Ecke auf 2:0 (24.) erhöhte. Geislingen steckte nicht auf, erspielte sich weitere gute Chancen, blieb aber im Abschluss glücklos, so dass es mit einer 2:0-Führung für Laufen in die Pause ging.