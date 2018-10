Balingen Langsamfahrstellen auf Zollernbahn: Der Sommer ist an allem schuld

Gastel, der als bahnpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag viel mit dem Zug unterwegs ist, berichtete von seinen Erlebnissen: Bei der Fahrt von Tübingen nach Sigmaringen hatte der Regionalzug eine Verspätung von 35 Minuten angesammelt, weil er vor allem in Mössingen und in Bisingen lange gestanden hatte und verspätete Züge abwarten musste. Es gab keinerlei Fahrgastinformation durch den Triebfahrzeugführer. Dieser hatte auch nicht darauf hingewiesen, dass der Zug vorzeitig in Sigmaringen endet. Auf der Rückfahrt hatte der Zug 45 Minuten Verspätung, die Fahrgäste wurden aber gut informiert.

Die Bahn führt die schlechte Gleislage als Ursache an. Diese werde verursacht zum einen durch die topographische Lage der Strecke und zum anderen durch die außergewöhnlichen Witterungsbedingungen des vergangenen Sommers. Die Strecke habe zahlreiche Abschnitte in Dammlage, die unter dem Gleisbett mit Erdreich verfüllt seien. Durch die anhaltenden und extrem heißen Temperaturen sei der Untergrund des Gleisbetts so stark ausgetrocknet, dass der Volumenverlust des Erdreichs Auswirkungen auf Gleisbett und Gleislage habe. "Zur Wahrung der Sicherheit des Eisenbahnbetriebs sind in diesen Fällen – auch auf Basis des technischen Regelwerks – Langsamfahrstellen einzurichten", heißt es in dem Schreiben der Deutschen Bahn. Das sei durch die DB Netz AG weder vorherzusehen noch mit präventiven Maßnahmen im Vorfeld zu vermeiden gewesen.

Neun Streckenabschnitte