Zollernalbkreis Landkreis auf Platz acht der Müllproduzenten

Immer über dem Durchschnitt

Besonders im Interesse standen im vergangenen Jahr die Sammelmengen von Biomüll und Elektroschrott. Auch hier lag der Zollernalbkreis jeweils über dem Landesdurchschnitt.

Beim Biomüll waren dies 53 Kilogramm je Einwohner gegenüber 50 Kilogramm in Baden-Württemberg. Das höhere Aufkommen am Biomüll erklärt das Amt für Abfallwirtschaft nicht zuletzt auch durch die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen Jahren im Rahmen der Biomüllaktion "Nix verkomma lassa".

Noch auffälliger sind die Auswirkungen der "Gib’s-ab"-Aktion im vergangenen Jahr, bei der die Abgabe von Elektroschrott mit kleinen Geschenken belohnt wurde. Lagen die durchschnittlichen Sammelmengen im Landkreis und in Baden-Württemberg 2017 noch bei jeweils 7,8 Kilogramm je Einwohner, so steigerte der Zollernalbkreis die Sammelmenge im Jahr 2018 deutlich auf 8,6 Kilogramm je Einwohner, während sie im Landesdurchschnitt auf 7,4 Kilogramm zurückging.

Auch bei der Sammlung von Ersatzbrennstoffen (EBS) mischt der Landkreis im landesweiten Vergleich vorne mit: Im vergangenen Jahr wurden laut Abfallbilanz des Umweltministeriums 4249 Tonnen abgegeben.