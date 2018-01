Balingen Landfrauen lassen es krachen

Die Aufführungstermine sind am Samstag 17. Februar, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr in der Weilstetter Turn- und Festhalle.

Zum Inhalt des Stücks: Die drei Freundinnen Mariele, Mathilde und Vroni kommen aus einem Wellness-Wochenende zurück und werden von ihren Ehemännern bereits sehnsüchtig erwartet. Als sie erzählen, dass sie dort von einem bekannten Fotografen als Models entdeckt wurden ernten sie von den Göttergatten nur Hohn und Spott. Aufgrund dieser Aussagen kommt es zu einigen Missverständnissen und in der Folge spielen sich turbulente Szenen ab.

Der Kartenvorverkauf ist am Samstag, 3. Februar, von 9.30 bis 11 Uhr im Rathaus in Weilstetten sowie ab Montag, 5. Februar, im Getränkemarkt Kommer in Weilstetten. Tickets für die Aufführungen sind zudem, falls nicht ausverkauft, an den Auführungsabenden auch der Abendkasse erhältlich.