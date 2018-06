Eine dreitägige Radtour durchs Elsaß haben die Landfrauen Zollernalb unlängst absolviert. Nach einer Stadtführung durch Karlsruhe ging es in die Unterkunft nach Seltz. Am zweiten Tag fuhren sie mit der Fähre über den Rhein nach Plittersdorf, radelten durch Iffezheim, setzten mit der Fähre bei Greffern über den Rhein und radelten durch elsässische Dörfer wie Fort-Louis, Roeschwoog, Roppenheim und Beinheim. Am dritten Tag ging es nach Neuburgweier, dann am Rhein entlang und über das Fachwerkdorf Mothern zurück nach Plittersdorf. Nach dem obligatorischen Eisbecher wurde die Heimreise nach der rundum gelungenen Tour angetreten. Foto: Lorch