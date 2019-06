Balingen Kunst als Zeichen friedlicher Revolte

Er habe in Balingen "mal was anderes" zeigen wollen, sagt Veranstalter Frank Türke. Die Idee für die Urban-Art-Ausstellung stamme aus der Video-Dokumentation eines Bekannten – die Lebensgeschichte der beiden Sprayer-Legenden aus München, die seinerzeit Graffiti in Deutschland und Europa bekannt gemacht hatten. Wogegen haben sie damals protestiert? Wogegen wird heute protestiert? Kunst ist eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen. Und: Street Art ist in Athen anders als in Paris oder Berlin.

Kunstkurator Roman Passarge knüpfte Kontakte zu Markus Müller alias WON ABC. Die Ausstellung wurde geplant. Jetzt ist sie da: Vom 8. Juni bis 8. September sind die Graffiti-Arbeiten täglich von 10 bis 22 Uhr zu sehen. Dazu gibt es Live-Performances, Workshops und Gesprächsrunden rund ums Thema Kunst und Revolte.

Graffiti, sagt Passarge, setze Kreativität voraus: "Da werden Grenzen überschritten. Das passt gut, denn wir leben in einer Region der ›Hidden Champions‹, und auch das hat unglaublich viel mit Kreativität zu tun."