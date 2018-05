Balingen Künftig Parkgebühren in der Stadt?

Nach einem Antrag im Gemeinderat hat die Stadverwaltung beim Büro Planungsgruppe Kölz ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem die derzeitige Parksituation und denkbare Änderungen – insbesondere die Einführung von Parkgebühren – untersucht werden sollten. Diesbezüglich hatte es in der Balinger Lokalpolitik zuletzt immer wieder einzelne, bisher zaghafte Stimmen gegeben, die forderten, angesichts der finanziellen Lage der Stadt und des hohen Unterhaltungsaufwands insbesondere für die in die Jahre gekommenen Parkhäuser die Einführung von Gebühren zu prüfen.

Büro Kölz prüft Situation

Das Büro Kölz hat in den vergangenen Monaten die Parksituation genau unter die Lupe genommen. Wo werden in der Balinger City Autos abgestellt? Wie lange wird geparkt? Ein prägnantes Ergebnis: Der Anteil der Parkplätze, auf denen man unbegrenzt und ohne Gebühren parken kann, ist in Balingen mit 70 Prozent für einen Innenstadtbereich sehr hoch. Während man an den Straßen oftmals nicht ganz schnell einen Platz für sein Auto findet, sind in den Parkhäusern (Ausnahme Arbeitsagentur) und auf den Parkplätzen, etwa an der Stadthalle oder am Lindle, ausreichend Stellplätze vorhanden. Die Zahl der Dauerparker überwiegt mit 35 Prozent gegenüber allen anderen Parkierungsarten. 60 Prozent der Dauer- und mittellangen Parker entfallen auf Bewohner und Beschäftigte; bei 28 Prozent handelt es sich um Kurzzeitparker, was ein höheres Verkehrsaufkommen in der City mit sich bringt.