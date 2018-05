Balingen Kühlzellen und Abfallcontainer werden aufgestellt

Die Dezernentin für Gesundheit und Lebensraum sowie Leiterin des Amts für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Gabriele Wagner, führte im Verwaltungs- und Finanzausschuss aus, dass ein Auftreten des Schweinepest-Virus bei Hausschweinen zu massiven Handelsrestriktionen für Schweinefleisch und Fleischprodukte führen würde. Die Folge wären erhebliche wirtschaftliche Verluste für die Produzenten und das verarbeitende Gewerbe. Dem will der Landkreis mit sieben Verwahrstellen begegnen, das sind Kühlzellen und Abfallcontainer. Bereits bestehende Annahmestellen für Unfallwild in Balingen, Burladingen, Haigerloch und Unterdigisheim bei Meßstetten sollen nach Abschluss von Vereinbarungen mitbenutzt werden. Drei weitere Einrichtungen werden in Rosenfeld, Ebingen und Hechingen geschaffen. Die Tierkörper und Reste werden dann der Entsorgung durch den Zweckverband Tierische Nebenprodukte zugeführt.

Wagner bezifferte die einmaligen Investitionskosten auf 31 550 Euro und die laufenden Kosten 2018 auf 24 700 Euro, macht zusammen 56 250 Euro. Das Land gewährt nach ihren Angaben einen Zuschuss von 23 150 Euro für die Investitionskosten. Sie bedauerte, dass das Land nicht die Betriebskosten übernehme.

Bisher darf laut Wagner der Aufbruch von Wild im Wald verbleiben – das sei erlaubt. Lieber wäre es der Amtsleiterin, die Reste würden in den Containern entsorgt, wozu viele Jäger nach ihren Angaben bereit wären.