Balingen Kritischer Konsum im Kloster

Am Jugendtag selbst wurde den zahlreichen Jugendlichen mit Musik und Humor am Morgen mächtig eingeheizt. So waren sie fit, wach und bereit für die Vielzahl an unterschiedlichen Workshops zum Jugendtagthema "Nehmt Neuland unter den Pflug", an denen die Jugendlichen nach Lust und Laune teilnehmen konnten.