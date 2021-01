Balingen Kremsner: "Werde mich sofort impfen lassen"

Die CDU-Wahlkreisabgeordnete verwies auf den "harten Lockdown", der es zum Ziel habe, die exponentielle Ausbreitung des Virus zu bremsen – und nebenbei auch auf den lokalen Bezug des Tübinger Professors zum Wahlkreis: Er wohnt in Heiligenzimmern.

In der Tat sei Corona derzeit das bestimmende Thema, räumte Kremsner ein: "Wir sind mittendrin in einer großen Studie, seit zehn Tagen in Phase drei." Der Impfstoff von CureVac werde weltweit getestet, in 45 Zentren in Europa und Lateinamerika.