Balingen Kreisumlage soll 2019 gesenkt werden

Zollernalbkreis. Pauli verwies in dem Zusammenhang auf die erfreuliche Lage auf dem Arbeitsmarkt, die Zinssituation auf dem Kapitalmarkt, die geringe Pro-Kopf-Verschuldung und die Tatsache, dass auch die Städte und Gemeinden vor Ort große Herausforderungen bewältigen müssten. "Wir geben zum jetzigen Zeitpunkt unseren Städten und Gemeinden Liquidität weiter", sagte er.

Bildung, Mobilität und Gesundheit sind wichtige Themen

Gleichzeitig appellierte der Landrat an die Verantwortlichen, die anstehenden Großprojekte im Blick zu behalten. In diesem Zusammenhang erwähnte Pauli die Zusammenlegung der beruflichen Schulen zu drei leistungsstarken Berufsschulzentren, den Ausbau der Zollernalbbahn, die sich in einem "erbärmlichen Zustand" befinde und dringend zweigleisig ausgebaut werden müsse, sowie den Bau des Zentralklinikums. "Wir dürfen unsere Infrastruktur nicht verlottern lassen", mahnte der Landrat. "Wir nutzen das Jahr 2019 und schaffen die strukturelle Voraussetzung für die intensiven Investitionsphasen in Bildung, Mobilität und Gesundheit", so Pauli weiter. Der Zollernalbkreis könne seine für 2019 geplanten Vorhaben ohne Kreditaufnahme schultern und pro Stunde knapp 100 Euro Schulden tilgen.