Balingen Kreis der Ortsvorsteher ändert sich

Seit 20 Jahren ist Helmut Haug Ortsvorsteher in Ostdorf und steht für dieses Amt auch wieder zur Verfügung, teilt er auf unsere Anfrage mit. Seit 2004 gehört er aufgrund seiner Tätigkeit bei der Balinger Stadtverwaltung nicht mehr dem Ostdorfer Ortschaftsrat an, doch dies könnte sich im kommenden Jahr ändern: Im Frühjahr geht Haug in den Ruhestand. Dann steht einer Kandidatur für den Ortschaftsrat nichts mehr im Wege, wobei Haug betont, dass er diese nur anmelden werde, wenn es nicht genügend Bewerber im Ortsteil gibt.

Im Jahr 2007 wurde in Heselwangen zum ersten Mal wieder ein Ortschaftsrat gewählt. Seither gehört Berthold Roller diesem Gremium und ist auch Ortsvorsteher. Er kandiert auch bei der kommenden Wahl wieder. Für das Amt des Ortsvorstehers stellt er sich ebenfalls zur Verfügung. "Es ist zwar viel zu tun, aber die Tätigkeit ist interessant und abwechslungsreich", begründet er seine Entscheidung. "Und man kann etwas bewegen", so Roller weiter.

"Es ist in Engstlatt noch einiges zu", hält Klaus Jetter fest. An der Umsetzung will er mitwirken, weshalb er erneut in den Ortschafsrat einziehen will und weiterhin Ortsvorsteher bleiben wolle. "In den vergangenen fünf Jahren habe ich in diesem Amt das Laufen gelernt. Meine Erfahrungen und Kenntnisse würde ich gerne weiter einbringen", erklärt Jetter.

Öffentlich will sich Endingens Ortsvorsteher Thomas Meitza noch nicht äußern, ob er dieses Amt erneut anstrebt. Er werde erst noch Gespräche führen, bevor er eine Entscheidung treffe. Meitza war im Frühjahr 2015 zum Nachfolger von Gerd Ulrich gewählt worden. Und Stephan Reuß wird zuerst den Frommerner Ortschaftsrat darüber informieren, ob er erneut als Ortsvorsteher kandidieren werde. Er war Anfang 2017 auf Hans Uhl gefolgt.