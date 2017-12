Balingen Krankenhaus: Probleme beim Brandschutz

Rund um die Uhr sind seit kurzem zu jeder Zeit zwei Feuerwehrleute im Klinikum unterwegs. Der Grund für deren "Brandsicherheitswache" in drei Schichten: Seit vergangener Woche ist eine Fachfirma aus Albstadt vor Ort tätig. Sie soll an rund 700 Stellen den Brandschutz überprüfen und gegebenenfalls nachbessern. Denn anders als in der Abnahme des ersten Neubau-Abschnitts durch die Prüfgesellschaft DEKRA im Jahr 2012 angegeben, ist dabei nicht alles in Ordnung.

Bereits bei Routinekontrollen im Oktober 2014 sind Mängel festgestellt worden. Zwar funktionieren die Lüftungsanlage und die Brandschutzklappen darin. Weil aber, wie sich herausgestellt hat, in gut der Hälfte aller Fälle die Durchbrüche für die Lüftungsrohre durch Mauern nur mit Isoliermaterial abgedichtet sind, nicht aber ordentlich verputzt wurden, könnte im Brandfall an diesen Stellen Rauch in benachbarte Räume dringen. Eine solche Schlamperei hätte nicht passieren dürfen, sagt Landrat Günther-Martin Pauli.

Die einzelnen Stationen der Klinik sind durch separate Brandschutzabschnitte getrennt. Falls es in einem Abschnitt raucht, werden Patienten in andere Bereiche gebracht. Die Trennung der Abschnitte ist wegen der unvollständigen Abdichtung jedoch nicht gewährleistet. Deshalb wurde mit dem Roten Kreuz ein Plan für den Fall einer größeren Evakuierung aufgestellt – und mit der Behebung der Mängel begonnen.