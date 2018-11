Balingen Konzert bietet eine musikalische Reise durch Europa

Die Querflöte, von Elfriede Dold geblasen, erklang in den Höhen dramatisch, fast schrill, in der Mittellage sanglich, in der tiefen Lange sanft. Elfriede Dold setzte die verschiedenen Klangfarben ihres Instruments wirkungsvoll ein. Zusammen unternahmen sie eine musikalische Reise durch Europa.

Das Konzert begann mit dem schwedischen Komponisten Johan Helmich Roman (1694-1758). Von ihm erklang die Sonate V für Querflöte und Generalbass, letzterer dargestellt durch das Klavier. In Deutschland immer noch relativ unbekannt, wird Roman in Schweden als der Begründer der schwedischen Musik gefeiert. Die Flötensonate zeigte deutlich französische und italienische Einflüsse, aber auch Georg Friedrich Händel gehörte zu den geistigen Vätern des Komponisten.

Weiter ging die Reise nach Österreich, zu Wolfgang Amadeus Mozart. Dieser liebte die Flöte nicht, obwohl er zwei Flötenkonzerte und ein Konzert für Flöte und Harfe komponiert hat. Kammermusik für die Flöte komponierte er überhaupt nicht. Aber das Duo Dold wusste sich helfen und spielte in der Sonate B-Dur für Klavier und Geige den Geigenpart auf der Flöte. Zu Zeiten Mozarts war das noch durchaus üblich, die entsprechende Kammermusik für das Instrument umzuschreiben, das gerade zur Hand war.