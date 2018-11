Balingen Konzert: 50 Jahre Barockensemble

Zu Lebzeiten von Gerhard Rehm wurde meist in Quartett-Besetzung gespielt: zwei Querflöten (Gerhard Rehm und Eberhart Däschler oder Elfriede Dold), Cembalo (Irmgard Priester oder Friedrich Dold) und Fagott (Hubert Weinundbrot). Gespielt wurde vorwiegend in Kirchen, Schlössern und Klöstern, aber auch in Konzertsälen.