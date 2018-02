Balingen Konservatives Profil gefordert

Zollernalbkreis. Ein klar konservatives Profil fordert der Bezirksverband der Jungen Union Württemberg-Hohenzollern von der designierten Generalsekretärin der CDU Deutschland, Annegret Kramp-Karrenbauer. Hauptaufgabe der neuen CDU-Generalsekretärin müsse es sein, die politischen Gegner zu stellen und die eigenen Inhalte klar in die Öffentlichkeit zu tragen. Nur so könne sichergestellt werden, dass die CDU Volkspartei und auch weiterhin stärkste Kraft im Deutschen Bundestag bleibe, heißt es in einer Mitteilung der Jungen Union: "Neben einem anderen Kommunikationsstil erwarten wir auch inhaltlich ein eindeutiges Bekenntnis zum konservativen Markenkern unserer Partei", sagte der JU-Bezirksvorsitzende Fabian Kemmer.