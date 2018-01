Balingen Komik und virtuoser Gesang

Uta Köbernick wuchs in Berlin auf. Mit sechs Jahren erhielt sie Violinenunterricht, und mit acht Jahren wurde sie Mitglied des Rundfunk-Kinderchors Berlin, dem sie bis zum 14. Lebensjahr angehörte. Zahlreiche Auftritte, Rundfunk- und Tonträger- Produktionen, Konzerttourneen (Swerdlowsk, Tblissi, Japan, Taiwan) bestimmten diese Zeit. Im Alter von 15 Jahren begann sie, eigene Lieder zu schreiben. Das 1995 in Weimar begonnene Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Franz Liszt brach sie nach dem Vordiplom ab.