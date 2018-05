Wie seit vielen Jahren hat sich das Kolpingwerk des Bezirks Zollernalb wieder mit einem Tageseinsatz in der Kleider-Sammelzentrale der "Aktion Hoffnung" in Laupheim beteiligt. 14 "Kolpinger" aus Burladingen, Hechingen, Trillfingen, Gruol, Geislingen und Roßwangen leisteten ehrenamtliche Hilfe. Hauptsächlich Spendenkleidung von Straßensammlungen aus dem Raum Heilbronn/Neckarsulm galt es dabei auszupacken, nach Sommer- und Winterkleidung zu sortieren sowie zu bündeln und zu pressen. Die so entstandenen Hilfspakete sind für Uganda bestimmt, wo derzeit Second-Hand-Läden aufgebaut werden. Foto: Alwin Miller