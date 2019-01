Balingen Knapp ein Prozent strebt Einbürgerung an

Zollernalbkreis (gu). Von 184 658 Einwohnern im Zollernalbkreis haben 23 500 ausländische Wurzeln. Im Jahr 2017 wurden 217 Personen aus 40 verschiedenen Herkunftsländern eingebürgert. Gerade mal ein Prozent. Die meisten (46) Neubürger kommen aus der Türkei, gefolgt von Rumänien (29), Italien (22) und dem Kosovo (20). Verteilt auf die Ortschaften des Kreises leben 66 Neubürger in Albstadt, 40 in Balingen, 30 in Hechingen, 14 in Haigerloch, zwölf in Bisingen, elf in Meßstetten. Die anderen sind auf 13 weitere Kreisgemeinden verteilt.