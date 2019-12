Balingen "Klingende Bergweihnacht" begeisterte Zuschauer

Weihnachtliche Textversion zu "Amazing Grace"

Sentimental wurde es anschließend bei "Über sieben Brücken musst Du geh’n", zu dem die beiden Künstlerinnen die Bühne verließen und das Stück auf Augenhöhe mit den Fans im Saal vortrugen. Das Publikum forderte eine erste Zugabe, die mit "Jetzt oder nie" folgte.

Danach folgte die "klingende Bergweihnacht": Mit einem Medley aus "Wandern durch den weißen Winterwald", "Lass’ es schnei’n" und dem Schneewalzer zauberten die Akteure Weihnachtsromantik auf die Bühne, die durch passende Lichteffekte und wechselnde Hintergrundbilder auch optisch unterstrichen wurde. Nach einem französischen Weihnachtslied und dem Titel "Weihnachten ist schöner" von Robin Leon folgten wieder die Geschwister Hofmann, präsentierten mit Panflöte (Alexandra) und Trompete (Leon) stimmungsvoll "Hört der Engel helle Lieder". Es folgte "Küss’ mich, halt’ mich, lieb’ mich" aus dem Märchenfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel". Bei "Still, still, still" ließen sie die Mikrofone sinken und verzauberten die Zuhörer mit ihrem unplugged-Vortrag. Auf der Bühne entstand Weihnachtsidylle.

Ohne Playback präsentierten "Die Feldberger" mit Hansy Vogt und den Geschwistern Hofmann den Titel "Es wird scho glei dumper", bevor sie eine rührende Weihnachtsgeschichte vorlasen.

Ebenso unplugged folgte eine weihnachtliche Textversion zu "Amazing Grace". Anschließend übernahmen wieder "Die Feldberger" die Bühne. Die Titel "A Weichnacht, wie’s früher mal war", "Ein leises Gebet in einer lauten Zeit" und "Frieden für die Welt, das wünsch’ ich mir" sorgten für volkstümliche Weihnachtsstimmung in der Stadthalle.

Zugabe "Stille Nacht, Heilige Nacht"

Gesteigert wurde diese noch durch den Auftritt von Alexandra und Anita Hofmann und "Zünd’ ein Licht an, das alles erhellt". Sie traten mit brennenden Kerzen auf die Bühne, wo sie mit einer weihnachtlichen Textversion zu Leonard Cohens "Halleluja" begeisterten. Es folgte Anitas Lieblingslied, das "Ave Maria" in der Fassung von Bach/Gounod, von Alexandra gefühlvoll am Flügel begleitet – es gab Sonderapplaus und Standing Ovations.

Nach diesem weihnachtlichen Höhepunkt versammelten sich wieder alle Ausführenden auf der Bühne und beendeten mit dem "Wolgalied" und "Feliz Navidad" stimmungsvoll das Konzert. Das begeisterte Publikum forderte eine Zugabe und erhielt diese mit "Stille Nacht, Heilige Nacht".