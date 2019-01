Balingen Klassik kann komisch sein

Das Ensemble wurde 1989 von Chefdirigent Carles Coll Costa in seinem katalanischen Heimatort Figueres gegründet. Seither hat es, in wechselnder Besetzung, mehr als 3000 Konzerte in 44 Ländern auf fünf Kontinenten hinter sich gebracht. Wo immer die zwölf Musiker auftreten, überzeugen sie mit Spielfreude und hohem musikalischem Können.