Balingen Klangvolle Einstimmung auf das große Fest

Balingen-Erzingen. Die Blockflötengruppe eröffnete mit zwei Weihnachtsliedern, die Sandra Stingel mit den jüngsten Aktiven des Musikvereins Erzingen einstudiert hatte. Als Conférencier führte Daniel Tschater charmant durch das Programm.

Das Aktivenorchester eröffnete mit der Komposition "Freedom" von Michael W. Smith den zweiten Programmteil des Abends. Der musikalische Leiter Attila Hepp hatte ein abwechslungsreiches Programm ausgewählt, das für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten hatte. So entführte das Orchester die Zuhörer mit "Lucanka" von Ladislav Kubes in die Welt der Polka. Bei "Mood Romantic" von Johan Nijs nahmen zunächst die Tenorhörner und Baritone das Thema auf, das dann zu den Trompeten und Flügelhörnern und schließlich in den Holzsatz wechselte.

Nach dem anspruchsvollen Marsch "Everest" von Jacob de Haan flitzten die beiden Comic-Helden Tom & Jerry sprichwörtlich durch die Geischberghalle. Mit zahlreichen musikalischen Effekten interpretierte das Orchester die lustigen Abenteuer des Katers und der Maus. Und sichtlich Freude machte es dem Schlagzeugregister, auch einige Teller zu zerdeppern, was auch das Publikum begeisterte.