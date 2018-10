Balingen Klaiber, Zimmermann und Arias spielen auf

"Bach meets Electro" unter diesem Motto entführen Vera Klaiber, Christian Zimmermann und Fernando Lepe Arias in die neue Art von Konzert und Musikstil. Das virtuose Spiel von Orgel und Klavier wird unterlegt mit kreativen Sounds und Beats, deren neuartige Kombinationen raumfüllende, schwebende Klänge erzeugen.

Die genialen Kompositionen des großen Johann Sebastian Bach in Verbindung mit Elementen der elektronischen Musik wie Synthesizer und experimentelle Klänge öffnen das Tor zu unendlichen Klangwelten und lassen die Inspiration aus den Werken Bachs, Jazz, Rock und Pop erkennen. Die Macht des Augenblicks erzeugt Improvisationen, die sich dem Zuhörer so erschließen, dass der Funke der Begeisterung wie von selbst auf ihn überspringt.

Vera Klaiber studierte Schulmusik und Kirchenmusik in Stuttgart und Trossingen. Orgelunterricht erhielt sie bei Stefan Johannes Bleicher in Trossingen. Sie besuchte verschiedene Meisterkurse. Während des Studiums übernahm sie regelmäßig Orgeldienste in verschiedenen Kirchengemeinden und leitete mehrere Chöre. Seit April 2018 absolviert sie ihr kirchenmusikalisches Praktikum an der Stiftskirche in Herrenberg.