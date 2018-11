Balingen Kirchenchor singt von Lob und Preis Gottes

Auf besondere Weise strahlte die Choralkantate "Jesu, meine Freude" des Lübecker Barockmeisters Dietrich Buxtehude Glaubensgewissheit aus. Nach einer kurzen, dreieiligen Streichereinleitung intonierte der Chor machtvoll die erste Strophe, ehe der Sopran die zweite, der Bass die dritte, der Chor die vierte und der Tenor die fünfte Strophe jeweils kunstvoll und textausdeutend gestalteten und schließlich der Chor mit "Weicht ihr Trauergeister" die Kantate überzeugend beschloss.

Bestens ins Programm passte der berühmte "Kanon in D" des Nürnberger Barockkomponisten Johann Pachelbel in einer Fassung für Chor, Streicher und Generalbass mit dem Text "Lob und Preis sei Gott, dem Herren!" Ebenso populär und eingängig war der Kantatensatz "Jesus bleibet meine Freude" von Johann Sebastian Bach. Wie herrlich waren die Tongirlanden der Streicher, wie eindrücklich und mit großer Geschlossenheit fügte der Chor die Choralzeilen ein. Am Schluss der gehaltvollen Abendmusik dankten die Zuhörer den Mitwirkenden mit einem Riesenapplaus.