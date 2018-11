Balingen Kirchenchor singt für den Herrn

Eine neue Komposition schloss sich mit "Cantate domino – Singet dem Herrn ein neues Lied" von Karl Jenkins an. Nach einem ruhigen Anfang, quasi einem Klangteppich der Chorstimmen, stieg die Melodie immer weiter an, bis das Halleluja zum Schluss in vollem Klang ertönte.

Die Bitte "Verleih uns Frieden" von Mendelssohn wurde zunächst von den Männerstimmen vorgetragen und nur von Klavier und Kontrabass begleitet. Die Frauenstimmen und die Querflöte griffen das Thema auf, bevor es im vierstimmigen, strahlenden Chorsatz gipfelte.

Nach dem von Pfarrer Christof Seisser zugesprochenen Segen schloss sich mit "Denn er hat seinen Engeln befohlen" die gesungene Zusage von Gottes Beistand an, bei der die Freude an der Musik bei den Sängern deutlich zu spüren war. Am Ende stand der Choral "Großer Gott, wir loben dich", der gemeinsam mit Gemeinde, allen Instrumentalisten und einem prächtigen Überchor die voll besetzte Kirche erfüllte.

Die von den Zuhörern mit viel Applaus geforderte Zugabe gab der Chor gerne mit dem Abendlied "Der Mond ist aufgegangen", bei dem alle Solisten und der Chor erklangen und in das die Gemeinde bei der letzten Strophe wiederum mit einstimmte.

Ab Dienstag, 27. November, probt der Heselwanger Kirchenchor für den Gottesdienst an Heiligabend. Interessierte sind zum Mitsingen eingeladen. Die Proben finden immer dienstags ab 20 Uhr im Gemeindehaus in Heselwangen statt.