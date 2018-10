Balingen Kirche ist älter als die Stadtpfarrei

Bei der Veranstaltung wird auch die Festschrift ausliegen. Diese enthält unter anderem ein Vorwort von Pfarrer Wolfgang Braun und eine Abhandlung von Kreisarchivar Andreas Zekorn über die Entstehung und Entwicklung der katholischen Gemeinde in Balingen. Dabei wird unter anderem darauf eingegangen, wie die Katholiken in der evangelisch geprägten Stadt Balingen gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Erlaubnis erhielten, zweimal im Monat einen Gottesdienst abzuhalten. Damals wurde auch der katholische Religionsunterricht in Balingen eingeführt.

Gotteshaus wird am 19. April 1899 eingeweiht

Zu dieser Zeit entstand auch der Wunsch nach einer eigenen Kirche; so wurde unter anderem vorgebracht, dass die Kirche in Geislingen nicht allen Gläubigen Platz biete. 1898 wurde der Beschluss zum Bau der Kirche gefasst, am 19. April 1899 wurde sie eingeweiht. 250 Balinger Katholiken bekamen somit ihre eigene Kirche.

Mit der Kirchweih wurde in Balingen auch ein so genanntes Expositurvikariat eingerichtet, weshalb zunächst auch ein Pfarrhaus gebaut wurde, das 1910 bezogen wurde. Am 1. November 1918 wurde aus der Stadtpfarrverweserei die Stadtpfarrei Heilig-Geist mit Hubert Wagner als erstem Stadtpfarrer – der es 34 Jahre lang blieb.

Helmut und Heide Schmid beschreiben diese Periode in der Festschrift in ihrem Artikel mit dem Titel "34 Jahre Seelsorger in schwierigen Zeiten: Hubert Wagner, 1919 – 1953". Zudem beschreibt Kunsthistorikerin Lina Gebhardt die Heilig-Geist-Kirche sowie ihre Innenausstattung, und Hans Ostertag stellt die Raumstrukturen der Gemeinde im Wandel der Zeit vor. Zum Abschluss zeigt Pfarrer Braun auf, wie Glaube in der Gemeinde gelebt wird.

Derzeit hat die Heilig-Geist-Gemeinde rund 5500 Gläubige. Mit den Gemeinden St. Paulus in Frommern, St. Johannes in Roßwangen und der Katholischen kroatischen Gemeinde bildet sie die "Seelsorgeeinheit Balingen". Leitender Pfarrer ist Wolfgang Braun.