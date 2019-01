Balingen Kinderchor startet neu

Geleitet wird der Kinderchor von Stephanie Simon. Sie möchte mit den jungen Sängerinnen und Sängern geistliche und weltliche Lieder einstudieren, um Gottesdienste in der Stadtkirche und Konzerte mitzugestalten. Ein erster Auftritt ist bereits in Planung und soll im Rahmen des Gottesdienstes für die "Konfi 3 Kids" im März erfolgen.

Stephanie Simon arbeitet als Sängerin, Chorleiterin und Gesangpädagogin im Zollernalbkreis und leitet neben dem Kinderchor "Bäraspatzen" in Nusplingen auch mehrere Kirchenchöre, den Liederkranz Dotternhausen und den Gospelchor "Sound of Joy" in Bitz. Außerdem ist sie als Lehrerin für klassischen Gesang an der Musikschule Balingen tätig.