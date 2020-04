Balingen Kinderärztin eröffnet eigene Praxis

Am Zollernalb-Klinikum habe sie nach dem Wechsel in die eigene Praxis weiterhin die Vorsorgeuntersuchungen gemacht, zusammen mit dem Balinger Kinderarzt Omar-Esteban Fernandez Salgueiro: "Wir sind 365 Tage im Jahr für die Babys da", sagt sie: "Und es gibt in Balingen immer mehr Babys." Den engen und Kontakt zum Klinikum, wo sie vor fünf Jahren als fest angestellte Ärztin begonnen hatte, wolle sie auf jeden Fall aufrechterhalten.

Mit 42, sagt sie, sei es an der Zeit gewesen, sich selbstständig zu machen: "Wenn nicht jetzt, wann dann?", fragt sie lachend. Und erzählt: Ein halbes Jahr lang habe sie die neue Praxis geplant, sagt die Kinderärztin. Ein Glücksfall sei es gewesen, dass ihre Cousine Architektin bei "baukind" in Berlin sei, ein Büro, das sich auf Architektur für Kinder spezialisiert habe und bundesweit Kitas, Kindergärten und immer mehr Kinderarztpraxen gestalte. "Es war von Anfang an klar", sagt Bernadette Saul, "dass ich das Projekt zusammen mit meiner Cousine mache."