Balingen "Kinder sind nicht schlecht erzogen!"

Beim Fototermin probiert das Töchterchen, die Rampe vor dem AOK-Gebäude herunterzurennen und fällt hin. Mama Nicole Schmidt muss trösten, gleichzeitig die Babyschale schaukeln und den achtjährigen Filius in Schach halten, der am liebsten auf den noch trockengelegten Brunnen im Innenhof klettern will. Der ganz normale "Wahnsinn" in einer ganz normalen Familie mit einem besonderen Kind.

Ein Jahr ist die Diagnose alt. Die gelernte Erzieherin und ihr Mann hatten bis dahin eine regelrechte Odyssee vom Kinderarzt zu Fachärzten und Psychologen hinter sich. Bis klar war: Ihr Ältester hat ADHS, gepaart mit einer leichten Form von Autismus.

"Ich habe mich sofort auf die Suche nach einer Selbsthilfegruppe gemacht", schildert die Albstädterin. Die nächste fand sie viele Kilometer weit weg. Zu weit für eine Familie mit drei kleinen Kindern.