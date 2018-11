Balingen Kinder lernen die Tageszeitung näher kennen

Weitere Fragen werden mit Sicherheit bei einem Besuch im Druckzentrum Südwest in Villingen beantwortet. Zum Beispiel, warum das Papier so dünn ist, wie so viele Zeitungen stets an die richtige Adresse geliefert werden, wie so eine riesige Papierrolle aussieht, was eine Druckplatte ist und wie in einer Druckmaschine die bunten Bilder zustande kommen.