Balingen Kinder jonglieren, zaubern und springen

Bei 18 Workshops frischten rund 70 Kinder ihr Können auf und erlernten auch Neues. Am ersten Tag standen Bodenakrobatik, Kugel- und Bärenrolle, Trampolin, Jonglieren und Diabolo im Vordergrund. Außerdem betätigten sich Kinder als Fakire oder gingen gekonnt über Scherben. Für Abwechslung sorgte Jürgen Seibold, der den Kindern die Welt der Magie näher brachte und sie als Clown zum Lachen brachte.

Auch gingen die Kinder zunächst am Tuch, am Ring oder auch am Trapez hoch hinauf, um danach die "Abfaller" zu erlernen. Eine Bereicherung waren die beiden Zirkushunde "Zilly" und "Canelle".

Show zum Abschluss