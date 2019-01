Tolles Ergebnis: Beim Benefizkonzert mit der Gruppe "Caro & Friends" kurz vor dem Jahreswechsel in der "Alten Tanke" in Engstlatt sind 2150 Euro zusammengekommen. Das Geld spenden Künstler an die KBF Mössingen. Unterstützt wurden Sängerin Carolin Krauter und ihre Musiker bei dem Auftritt von den fünf Sängerinnen von The Red Heels. Unser Bild zeigt (von links) Andy Ritter, Adrian Dreher, Jacqueline Wecke, Charlotte Eberhart, Carolin Krauter, Anne Bodamer, Esther Beck, Johannes Sichler, Mia Renner und Markus Wochner. Foto: Beck