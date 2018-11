Balingen Kaya Yanar reißt Publikum mit

Yanar wurde in einer Zeit groß, in der man, sagt er, für den Eintritt in virtuelle Welten noch Drogen nehmen musste. Und in einer Familie, in der der Vater krampfhaft darauf bestand, dass zu Hause Deutsch gesprochen wird. Mit kuriosem Ergebnis. Denn das Wort "Armut" heißt wörtlich im Türkischen "Birne". Weswegen die Nachrichten für den Vater so klangen: "Dreizehn Prozent der Deutschen leben in Obst." Wenn dann der beste Kumpel des Sohnes auch noch "Erik" – also Pflaume – heißt, dann musste das mit der Integration ja schwierig werden, scherzt Yanar. Gut, dass er kein Türkisch konnte. Der Erzeuger nannte ihn oft "Haiwan". Er glaubte, ein asiatischer Superheld sei gemeint, dabei bedeutet das etwas recht Unschönes aus der Tierwelt.