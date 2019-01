Balingen Kantorei probt Brahms-Requiem

Nachdem die Kantorei das laufende Kirchenjahr mit der Aufführung der Kantaten eins, drei, fünf und sechs aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach begonnen hat, wird sie es am 24. November mit der Aufführung des Requiems von Johannes Brahms beenden. Die Proben hierfür haben nun bereits begonnen.

Donnerstags wird gesungen

Ab April wird die Probenarbeit dann durch das Repertoire für Karfreitag, 19. April, den Sonntag Kantate, 19. Mai, und die Bach-Kantate im Gottesdienst am 21. Juli ergänzt. Nach den Sommerferien wird die Probenarbeit am Requiem fortgesetzt und ergänzt durch die Kantaten eins bis drei aus dem Weihnachtsoratorium, welche die Kantorei am 15. Dezember aufführen wird.