Balingen "Kaiserwalzer" und Lehár-Kompositionen

Bei diesem Neujahrskonzert ist der Name fast schon Programm. Werke des Namensgebers Johann Strauss dürfen nicht fehlen. So stehen auch der "Kaiserwalzer" und "Wein, Weib und Gesang" auf dem Repertoire. Neben Strauss-Walzern erklingen Kompositionen aus der Feder von Franz Lehár, so "Wien, Wien, nur Du allein". Mit dabei sind die Sopranistin Jacqueline Noparstak und der Bariton Ulrich Wand.

Karten kosten zwischen 20 und 36,50 Euro. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen: www.jsfo.de