Balingen Kahle Äste: keine Blätter in Sicht

Dabei war alles lange in Ordnung: Vor dem Café stand ein Baum und spendete Schatten im Außenbereich. "Doch dann fing er an, seine Blätter fallen zu lassen, und so musste er irgendwann weg", erzählt Tosun. Die Gärtner des städtischen Bauhofs versprachen ihr einen neuen.

Doch Woche um Woche verging, und kein Baum wurde gepflanzt: "Es fehlte was, und dann habe ich einfach bei der Stadt angerufen." Dieser Anruf zeigte Wirkung: Gleich am nächsten Tag pflanzten die Gärtner einen neuen Baum vor dem Café.

Doch als sie den Baum sah, war die Café-Betreiberin schockiert: Er hatte trockene Blätter und war für sie auf den ersten Blick tot. "Ich musste fast heulen", erzählt sie. Die Gärtner vertrösteten sie, doch Tosun ließ nicht locker. Sie rief erneut bei der Stadt an. Der Baum wurde überprüft und von den Gärtnern für noch lebenswert erkannt. Sie schließen mittlerweile aber einen Pflanzschock nicht aus, was auch für die trockenen Blätter sprechen würde. Auch wenn es nicht so aussehe, seien die Äste aber noch grün und mit Saft gefüllt.