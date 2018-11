Präsenz gezeigt haben die Jungen Liberalen Zollernalb-Sigmaringen auf dem Balinger Marktplatz. In Zeiten, in denen sich viele Menschen in Internetforen und sozialen Netzwerken politisch äußern, ist es den Julis wichtig, nah am Bürger und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dies nutzten die Besucher des Balinger Markts und informierten sich bei der Vorsitzenden Veronika Sordon und deren Stellvertreter Michael Köber über die Positionen der FDP und ihres Jugendverbands. Ein wichtiges Thema waren die bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlen. Foto: Privat