Balingen Jung und beschwingt am Geburtstag

Herausragend in der Vereinsgeschichte ist der Werdegang von Gerhard Seegis. Als Mann der ersten Stunde verschrieb er sich dem Horn und hat sein Musizieren zusätzlich auf das Alphorn ausgeweitet. Im Verein übernahm er früh Verantwortung. Von 1976 bis 2000 lenkte er als Vorsitzender das Vereinsschiff und ist seitdem Ehrenvorsitzender. Sämtliche Ehrennadeln des Vereins und Fördermedaillen in Silber und Gold zieren bereits sein Revers. Nunmehr erhielt auch er die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60 Jahre aktive Tätigkeit.

Der musikalische Abend setzte sich beim Fassanstich mit einem imposanten Geburtstagsständchen des Musikvereins Geislingen, dem Patenverein der Heselwanger Musikanten, unter der Stabführung von Markus Kurz fort. Dessen Vorsitzender Jürgen Haak wartete mit einem Bild und Noten als Geburtstagsgeschenk auf. Auch die Weilstetter Musikanten unter Joachim Schöppe wussten die begeisterten Gäste mit Marsch, Polka und Schlagermelodien mitzunehmen.

Doch es ging noch weiter. Die Band "pauls and the girl" machte alles andere als Blasmusik, aber zur späten Stunde kamen die Musiker mit ihren Classic-Rocks gut an, was besonders die Tänzer zu schätzen wussten. Und als sich auch noch sechs Heselwanger Musikanten unter die Band mischten und "einheizten", war das für Musiker und Gäste das pure Vergnügen.