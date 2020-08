Balingen Juli 2020: Sonne satt, viel zu trocken

Der diesjährige Juli begann am Monatsersten schon hochsommerlich warm, 29,7 Grad und 13,5 Stunden Sonnenschein zeigten die Messfühler an, und am Abend fiel im Rahmen eines schwachen Gewitters die größte Niederschlagsmenge des ganzen Monats, nämlich 6,6 Liter je Quadratmeter. Eine kleine Gießkanne voll. Danach wurde es aber in einem Auf und Ab der Temperatur etwas kühler, wobei die niedrigste Tageshöchsttemperatur just zur Monatsmitte, am 16. Juli, mit gerade mal 16 Grad registriert wurde.

Trockenheit in der zweiten Monatshälfte

Schon in der ersten Monatshälfte war in den Gärten Gießen angesagt, denn es regnete selten und wenn dann nur wenige Liter pro Quadratmeter. Noch trockener wurde es in der zweiten Monatshälfte, während die Temperaturen auf zunehmend hochsommerliche Werte kletterten. Auf den ersten "heißen Tag" mit mindestens 30 Grad musste man in diesem Jahr aber bis zum 27. Juli warten. An diesem Tag zeigte das Thermometer 31,6 Grad als Tageshöchsttemperatur an.

Übrigens gab es im Jahr 1981 nicht einen einzigen dieser "heißen Tage", im Jahr 2003 dagegen 26. Der Monat endete mit dem heißesten Tag des Julis und bis jetzt des ganzen Jahres mit 35,5 Grad Celsius.